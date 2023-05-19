النصر السعودي يستعيد حارسه الأساسي قبل دربي الشباب

الجمعة، 19 مايو 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

رونالدو ونواف العقيدي

استعاد النصر خدمات حارسه الأساسي نواف العقيدي قبل مواجهة الشباب المرتقبة.

ويلعب النصر أمام النشر يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي.

وعاد العقيدي لتدريبات النصر بعد تعافيه من الإصابة على مستوى الكتف.

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وغاب العقيدي عن مباراتي النصر أمام الخليج والطائي في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي.

ويدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وتعادل اتحاد جدة مع الهلال ليرفع رصيده للنقطة الـ63 في صدارة جدول الترتيب، لكن النصر هزم الطائي وقلص الفارق إلى 3 نقاط.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بمباراتين من الـ3 المتبقية.

اتحاد جدة أمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 1 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

لنصر أمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 1 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

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