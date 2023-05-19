قداح لـ في الجول: لعبت الكؤوس بـ كسر.. وأجلت الجراحة لإنهاء مسيرتي مع الزمالك ببطولة

كشف حسن وليد قداح لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، تفاصيل إصابته ومشاركته في كأس الكؤوس الإفريقية مصابا.

الزمالك توج بطلا لـ كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد أمس الخميس بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25. لقب هو السابع في تاريخ الفارس الأبيض.

































































وقال حسن قداح في تصريحات لـ FilGoal.com: "أنا مصاب بـ شرخ إجهادي في القدم اليمنى منذ كأس العالم، لكنني لعبت مصابا لفترة طويلة. بعد مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي أجريت أشعة وأظهرت أن الشرخ تحول إلى كسر إجهادي. أكملت البطولة مصابا والآن سأجري جراحة لتثبيت الكسر بمسمار وسأغيب من 3 إلى 4 أشهر".

وأضاف "كان بإمكاني تبكير إجراء الجراحة قبل كأس الكؤوس، لكنني أردت البقاء مع الزمالك حتى النهاية وأن أختم رحلتي معهم ببطولة. هذة البطولة هي الأفضل بالنسبة لي وأكثر مباراة استمتعت بها أمام الأهلي لأنها صعبة وسط هذة الظروف التي حولنا".

قداح أتبع "فزنا ببطولتين هذا الموسم مقابل ثلاث بطولات للأهلي. بالنسبة لهم هو موسم إعجازي. كنا نريد الفوز بمزيد من البطولات".

واستمر "تحملنا الكثير لكي نصل إلى البطولة في النهاية على الرغم من الإخفاق أكثر من مرة، وهذا أمر كبير تعلت منه شخصيا أن نحاول دائما ونعطي أمل لبعض مرة أخرى".

قداح أكمل "استطعنا إنهاء الموسم بصورة جيدة. لو خسرنا هذه البطولة أيضا لكان بالفعل موسم كارثي".

وشرح "الظروف هذا الموسم في النادي كانت صعبة من جميع النواحي. حتى لو كنا الأفضل، فمن المهم أن تكون الظروف الطبيعية للنجاح مهيئة لنا".

وعن خطوته المقبلة، قال قداح "الآن سأنضم لفريق كيلسي البولندي بعد إتمام خطوات التأهيل من الإصابي. موعد انضمامي لهم في نهاية شهر يوليو المقبل، وسأحدد معهم إن كنت سأستكمل التأهيل في وارسو أم هنا في القاهرة".

كان نادي كيلسي البولندي قد أعلن ضم حسن وليد قداح لصفوفه قبل موسمين وذلك بداية من الموسم المقبل.

حسن قداح انضم لنادي الزمالك قادما من نادي الشمس.

صاحب الـ23 عاما توج مع الزمالك ببطولة الدوري المصري مرتين، بجانب الفوز ببطولة السوبر الإفريقي مرة، وكأس الكؤوس الإفريقية مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس السوبر المصري مرة.

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