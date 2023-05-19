كرة طائرة - إلى نصف النهائي.. سيدات الزمالك يسحقن نافال النيجيري

تغلب فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة على نافال النيجيري بثلاثة أشواط دون رد في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الأبيض بنتيجة 25-12.

أما الشوط الثاني فقد انتهى بنتيجة 25-13.

وحسم الزمالك ثالث الأشواط بنتيجة 25-13 أيضا.

وسيلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر في نصف النهائي، غدا السبت.

وخرج حامل اللقب البنك التجاري الكيني من البطولة بعد خسارته بنتيجة 3-2 أمام مولودية الجزائر في ربع النهائي.

فيما فاز الأنابيب الكيني على نيدوم الكاميروني بنتيجة 3-0.

وتبقى مباراة الجيش الوطني الرواندي وقرطاج التونسي، ليكتمل المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة إفريقيا للسيدات.

وكان فريق الزمالك قد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز من قبل على كل من الجمارك النيجيري والجيش الوطني الرواندي وليتو الكاميروني.

وفي ثمن النهائي تغلب الزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

يذكر أن فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة يشارك للمرة الأولى في تاريخه ببطولة إفريقيا للأندية.