مؤتمر جوارديولا: نجيد في المواعيد الكبرى.. ودي بروين دائما يصرخ في وجهي

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يظهر دائما بمستوى مميز خلال المباريات الكبرى.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد ليتاهل لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي يوم الأحد ضمن الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "شعرت بالهدوء بعد تخطي ريال مدريد؟ نحن لا نعرف التوقف أو الهدوء، بالطبع راضون عن التأهل لنهائي الأبطال، ولكن كما يقول لاعبو التنس إن الإرسال للفوز ببطولة ويمبلدون هو الأصعب".

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه على ريال مدريد في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وأضاف المدرب الإسباني "مباراة يوم الأحد أمام تشيلسي هي خطوة مهمة في طريقنا للفوز بأهم المسابقات. نحن نخوض كل أسبوع مواجهة صعبة طوال أشهر عديدة ولدينا فرصة رائعة للفوز باللقب في الموسم الحالي "

وواصل "لم أشك مطلقا في قدرتنا على المنافسة على اللقب في الموسم الحالي، وأعتقد أننا نقوم بعمل جيد. البداية كانت صعبة ولكن الأمر تحسن تدريجيا ووصلنا لمرحلة جيدة في الوقت الحالي".

وصارع سيتي أرسنال على اللقب هذا الموسم، لكن الأخير تهاوى في الجولات الأخيرة، ليصبح فريق بيب جوارديولا الآن بحاجة إلى 3 نقاط كأقصى حد، ليصبح ثاني فريق في حقبة الدوري يفوز باللقب في 3 مناسبات متتالية.

ويملك أرسنال 81 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط وبمباراة أقل ليصبح الأخير على بعد فوز واحد من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.

دي بروين

وعن كيفين دي بروين أوضح " أحب العمل مع كيفين (دي بروين) وأحب طاقته رغم اختلافي معه في بعض الأحيان. هذه ليست المرة الأولى ولكن لا احد يرى إنه يصرخ في وجهي في التدريب. هذا ما نحتاجه لأنه بعد ذلك يصبح الأفضل".

المواعيد الكبرى

«لقد فعلنا ذلك عدة مرات، لا يمكننا أن ننكر، عندما تخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أفضل لعب 11 نصف نهائي في 13 عاما. القيام بذلك ضدهم يعطينا الثقة اللازمة. لقد فعلنا ذلك أيضا ضد أرسنال وليفربول ويونايتد والفرق الكبيرة على أرضنا. نشعر بأننا أقوياء وواثقون في جماهيرنا".

واختتم "نحاول الآن التفكير في خوض المباريات الحاسمة بأفضل طريقة ممكنة. كل مباراة نفوز بها تساعدنا في المباراة التالية. الفوز بالدوري الإنجليزي في أسرع وقت ممكن سيساعدنا قبل مواجه يونايتد في نهائي كأس الاتحاد وامام إنتر في دوري الأبطال. أريد أن الفريق في كامل تركيزه".

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.