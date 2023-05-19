مؤتمر جوارديولا: نجيد في المواعيد الكبرى.. ودي بروين دائما يصرخ في وجهي

الجمعة، 19 مايو 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

جوارديولا - كيفين دي بروين

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يظهر دائما بمستوى مميز خلال المباريات الكبرى.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد ليتاهل لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي يوم الأحد ضمن الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
الاتحاد المغربي ينفي لـ في الجول وضع اشتراطات لمواجهة مصر وديا وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي وزنيشينكو يغيبان لنهاية الموسم.. ومازال بإمكاننا أن نصبح الأبطال وعدان وأسطورة.. ليكن 19 مايو عيدا لقصص الوفاء الإيطالية

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "شعرت بالهدوء بعد تخطي ريال مدريد؟ نحن لا نعرف التوقف أو الهدوء، بالطبع راضون عن التأهل لنهائي الأبطال، ولكن كما يقول لاعبو التنس إن الإرسال للفوز ببطولة ويمبلدون هو الأصعب".

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه على ريال مدريد في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وأضاف المدرب الإسباني "مباراة يوم الأحد أمام تشيلسي هي خطوة مهمة في طريقنا للفوز بأهم المسابقات. نحن نخوض كل أسبوع مواجهة صعبة طوال أشهر عديدة ولدينا فرصة رائعة للفوز باللقب في الموسم الحالي "

وواصل "لم أشك مطلقا في قدرتنا على المنافسة على اللقب في الموسم الحالي، وأعتقد أننا نقوم بعمل جيد. البداية كانت صعبة ولكن الأمر تحسن تدريجيا ووصلنا لمرحلة جيدة في الوقت الحالي".

وصارع سيتي أرسنال على اللقب هذا الموسم، لكن الأخير تهاوى في الجولات الأخيرة، ليصبح فريق بيب جوارديولا الآن بحاجة إلى 3 نقاط كأقصى حد، ليصبح ثاني فريق في حقبة الدوري يفوز باللقب في 3 مناسبات متتالية.

ويملك أرسنال 81 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط وبمباراة أقل ليصبح الأخير على بعد فوز واحد من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.

دي بروين

وعن كيفين دي بروين أوضح " أحب العمل مع كيفين (دي بروين) وأحب طاقته رغم اختلافي معه في بعض الأحيان. هذه ليست المرة الأولى ولكن لا احد يرى إنه يصرخ في وجهي في التدريب. هذا ما نحتاجه لأنه بعد ذلك يصبح الأفضل".

المواعيد الكبرى

«لقد فعلنا ذلك عدة مرات، لا يمكننا أن ننكر، عندما تخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أفضل لعب 11 نصف نهائي في 13 عاما. القيام بذلك ضدهم يعطينا الثقة اللازمة. لقد فعلنا ذلك أيضا ضد أرسنال وليفربول ويونايتد والفرق الكبيرة على أرضنا. نشعر بأننا أقوياء وواثقون في جماهيرنا".

واختتم "نحاول الآن التفكير في خوض المباريات الحاسمة بأفضل طريقة ممكنة. كل مباراة نفوز بها تساعدنا في المباراة التالية. الفوز بالدوري الإنجليزي في أسرع وقت ممكن سيساعدنا قبل مواجه يونايتد في نهائي كأس الاتحاد وامام إنتر في دوري الأبطال. أريد أن الفريق في كامل تركيزه".

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي وزنيشينكو يغيبان لنهاية الموسم.. ومازال بإمكاننا أن نصبح الأبطال وعدان وأسطورة.. ليكن 19 مايو عيدا لقصص الوفاء الإيطالية سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد ماركينيوس ديلي ميل: لاعبو وست هام تدخلوا لحماية عائلاتهم من مقنعي ألكمار لوفرين: ما يفعله صلاح أكثر من الكمال.. لا يوجد الكثير مثله هو ورونالدو وميسي مؤتمر تين هاج: راشفورد قد لا يواجه بورنموث.. ولا أركز الآن على ضم سابيتزر نهائيا مورينيو: لا أهتم بمكانتي في تاريخ روما.. بل مساعدة اللاعبين مانشستر يونايتد يعلن رحيل فيل جونز
أخر الأخبار
كرة طائرة - إلى نصف النهائي.. سيدات الزمالك يسحقن نافال النيجيري 22 دقيقة | رياضات أخرى
النصر السعودي يستعيد حارسه الأساسي قبل دربي الشباب 27 دقيقة | السعودية
قداح لـ في الجول: لعبت الكؤوس بـ كسر.. وأجلت الجراحة لإنهاء مسيرتي مع الزمالك ببطولة 38 دقيقة | كرة يد
مؤتمر كلوب: ليس لدي أمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: نجيد في المواعيد الكبرى.. ودي بروين دائما يصرخ في وجهي ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المغربي ينفي لـ في الجول وضع اشتراطات لمواجهة مصر وديا ساعة | منتخب مصر
وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي وزنيشينكو يغيبان لنهاية الموسم.. ومازال بإمكاننا أن نصبح الأبطال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 4 صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب