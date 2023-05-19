وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات

الجمعة، 19 مايو 2023 - 17:05

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

توجه وفد من النادي الأهلي إلى مقر إقامة بعثة نادي الترجي التونسي وقدم اعتذارا قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما خسر ذهابا في رادس بثلاثية دون رد.

وقال الأهلي في بيان: "بناءً على تكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي، توجه وفد من الأهلي ظهر اليوم ضم كلا من خالد مرتجي، أمين الصندوق، ومحمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، والذي ترأس بعثة فريق الكرة في تونس إلى مقر إقامة بعثة نادي الترجي التونسي الشقيق".

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"وقدم مرتجي والدماطي اعتذارًا عما تعرضت له حافلة فريق الترجي من مضايقات من بعض الأفراد غير المنتمين للأهلي مساء أمس، أثناء دخول فريق الترجي إلى استاد القاهرة لأداء المران الرئيسي قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال"

"وأكد وفد الأهلي لمسئولي الترجي على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين وأن ما حدث من "قلة" هو تصرف مرفوض من الجميع خاصة أن رجال الأمن يبذلون قصارى جهدهم للقضاء على مثل هذه التصرفات "الخارجة". وبعثة الترجي محل اهتمام وتقدير بالغ من الكافة.. وهناك ترحيب كبير بالأشقاء في بلدهم الثاني النادي الأهلي يعتز بالعلاقات التي تربطه بكل أشقائه من الأندية التونسية وفي المقدمة نادي الترجي صاحب التاريخ الكبير".

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الجمعة 19 مايو.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

يقام لقاء الإياب في استاد القاهرة.

الاهلي الترجي
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