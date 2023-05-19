سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد ماركينيوس

الجمعة، 19 مايو 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد نانت

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الجمعة تجديد تعاقد مدافعه وقائد الفريق ماركينيوس.

ماركينيوس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأوضح باريس عبر موقعه الرسمي أن التعاقد الجديد للاعب البرازيلي سيمتد حتى صيف عام 2028.

اللاعب صاحب الـ29 عاما انضم إلى سان جيرمان قادما من روما في صيف عام 2013 وكان تعاقده السابق ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وخلال تسعة مواسم مع فريق العاصمة الفرنسية فاز ماركينيوس بالدوري سبع مرات وبكأس فرنسا ست مرات وبكأس السوبر الفرنسي سبع مرات.

وخاض ماركينيوس 405 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويعد ماركينيوس ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ سان جيرمان بعد جيان مارك بيلورجيت (435 مباراة) وزميله في الفريق ماركو فيراتي (413 مباراة).

سان جيرمان ماركينيوس
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