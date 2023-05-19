تقرير تونسي: محمد علي بن رمضان أساسيا أمام الأهلي

الجمعة، 19 مايو 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

مروان عطية مع الأهلي أمام الترجي

بات محمد علي بن رمضان قريبا من قيادة تشكيل الترجي امام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما خسر ذهابا في رادس بثلاثية دون رد.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية فإن بن رمضان سيكون ضمن التشكيل الأساسي للترجي أمام الأهلي.

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وكانت بعض الشكوك تحوم حول جاهزية بن رمضان لخوض مباراة الأهلي بعد شكواه من الآلام خلال الأيام الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع للترجي أمام الأهلي بحسب الإذاعة التونسية كالتالي:

حراسة المرمى: صدقي الدبشي

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد بن علي

الوسط: غيث الوهابي، فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، أنيس البدري

الهجوم: رشاد العرفاوي، محمد علي بن حمودة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الجمعة 19 مايو.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

يقام لقاء الإياب في استاد القاهرة.

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4، ويعلق عليها حسن العيدروس.

وتذاع أيضا على البث الأرضي لـ تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف.

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