مورينيو: لا أهتم بمكانتي في تاريخ روما.. بل مساعدة اللاعبين

الجمعة، 19 مايو 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

تامي أبراهام وجوزيه مورينيو

لا يشغل جوزيه مورينيو المدير الفني لروما بمكانته في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية بقدر اهتمامه بمساعدة لاعبيه على التطور والنضج.

وقاد مورينيو روما للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي وثاني نهائي قاري على التوالي عقب التعادل سلبيا مع باير ليفركوزن أمس الخميس في إياب نصف النهائي بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد.

وسيلتقي روما مع إشبيلية في النهائي في الـ31 من شهر مايو الجاري في بوشكاش آرينا في المجر.

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وتحدث مورينيو لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عقب المباراة قائلا: "لا أشغل بالي بمكانتي في كتب تاريخ روما، بل أهتم بمساعدة اللاعبين على النضج والتطور فهذا يساعد أيضا الجمهور على الذين قدموا كل شيء لي منذ اليوم الأول هنا".

وعن التأهل قال: "كان يكمن في التفاصيل الصغيرة، إن لم يكن لدينا كريس سمولينج في مقاعد البدلاء فربما لم نكن لنفوز".

وأردف "لقد فقدنا سبينازولا وسيليك وإن لم يكن لدينا سمولينج لكانت الأمور ستصبح صعبة للغاية".

وأكمل "الفتيان يقدمون كل شيء لديهم، هذه المباراة نتيجة عملنا وخبراتنا وحكمتنا التكتيكية ومعرفة كيفية البقاء في المباريات إنه فريق رائع".

وأردف مورينيو "إن بإمكاني طلب المزيد من الجمهاير هو دعم الفريق في المران وخلال المباراة المقبلة في الدوري فهؤلاء اللاعبين يستحقون شيئا مميزا".

وأتم مورينيو "تأهل ثلاثة أندية إيطالية لنهائيات أوروبية أمر جيد، إشبيلية ويوفنتوس فريقان قويان للغاية لكن لم أقلق من ملاقاة أحدهما لكن كنت أقلق بشان كيفية التأهل أولا، سيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لنا".

وسيظهر مورينيو في النهائي الأوروبي السادس في تاريخه علما بأنه فاز بكل الخمس مباريات السابقة جميعا.

وفاز مورينيو من قبل بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الأوروبي مرتين بمسماه القديم والحالي بالإضافة لدوري المؤتمر.

مورينيو روما الدوري الأوروبي باير ليفركوزن
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