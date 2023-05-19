معجزة في إنجلترا.. شيفيلد وينزداي يحول تأخره برباعية إلى تأهل لنهائي ملحق شامبيونشيب

الجمعة، 19 مايو 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

شيفيلد وينزداي

حقق شيفيلند وينزداي معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ليقطع تذكرة التأهل إلى نهائي ملحق تصفيات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي والمؤهل للدرجة الأولى.

واستضاف شيفيلد وينزداي أمس الخميس في ملعب هيلزبره الغني عن التعريف منافسه بيتربورو في إياب نصف نهائي الملحق.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز بيتربورو برباعية دون رد.

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وبدا أن الأمر كان منتهيا.

لكن في الإياب افتتح مايكل سميث النتيجة بهدف أول لشيفيلد في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 25 سجل لي جريجوري الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

ومع قدوم الدقيقة 71 سجل ريس جيمس الهدف الثالث لشيفيلد.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع، لكن في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع سجل ليام بالمر هدفا رابعا لشيفيلد لينفجر الملعب فرحا.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، وفي الدقيقة 105 أخطأ لي جريجوري لاعب شيفيلد بالتسجيل في مرماه.

وأصبحت النتيجة بذلك تقدم بيتربورو في مجموعة المباراتين بخمسة أهداف لأربعة.

لكن في الدقيقة 112 سجل كالوم بيترسون هدفا خامسا لشيفيلد ليتعادلا في النتيجة في ظل عدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو شيفيلد كل ركلاتهم مقابل إهدار لاعبو بيتربورو لركلتين، لينتصر أصحاب الأرض بنتيجة 5-3

وسوف يلتقي شيفيلد مع الفائم من بارنسلي وبولتون في نهائي الملحق في ملعب ويمبلي في الـ29 من شهر مايو الجاري.

وكانت آخر مرة تواجد فيها شيفيلد وينزداي في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" في عام 2000.

شيفيلد وينزداي بيتربورو دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
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