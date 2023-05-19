كرة يد – هتلر لـ في الجول: الفوز بكأس الكؤوس أصعب بطولة لي.. وهكذا تفوق الزمالك على الأهلي

الجمعة، 19 مايو 2023 - 11:03

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

يؤمن أحمد رمضان "هتلر" المدير الفني للزمالك لكرة اليد أن الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية كان أصعب بطولة له خلال مسيرته كلاعب وكمدرب.

وتوج الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية عقب الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس بنتيجة 26-25.

وتحدث هتلر عقب الفوز باللقب لـFilGoal.com قائلا: "ألعب في الدرجة الأولى في الزمالك منذ عام 1992 ومر علي الكثير من البطولات لكن هذه هي الأصعب لي".

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وبرر "أرى أن تلك البطولة هي الأصعب بعد خسارة عدة بطولات خلال الموسم بالإضافة لتغيير المدير الفني والاستقرار على تعييني ومعي إيهاب محسن".

وأكمل هتلر حديثه "هذه كانت مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقي في ظل انخفاض معنويات اللاعبين بعد خسارة البطولات وحزن الجمهور بالإضافة للهجوم على الفريق من بعض الأشخاص الذين كان يجب أن نتلقى منهم الدعم".

وتابع "كنت أتمنى أن ينتظر أي شخص بعد البطولة ويبدأ في الانتقاد ويشرح لنا أخطائنا، أخص بالذكر حسام غريب لأنه لم يتحدث معي ولو هاتفيا ليسألني إن كنت أحتاج لمساعدة لأنه بمثابة أخ أكبر لي وحزني منه لأنني أقدره كثيرا".

وواصل "ما قاله حسام غريب زاد من إصرار وقتال اللاعبين للرد في الملعب".

وعن كيف تعامل مع اللاعبين بعد فترة من الإخفاقات قال: "تحدثت معهم كأخ أكبر لهم وليس كمدرب وتحدثنا عن أخطائنا السابقة وبدأت تحليل نقاط قوة الأهلي وسبورتنج".

وأردف "الأهلي يفوز بـ75% من مبارياته بالدفاع والفاست بريك، وعملنا على إيقاف تلك الهجمات السريعة ونستغله لصالحنا".

وأردف هتلر "أهدي ذلك الفوز للجمهور الذي دعمنا طوال الفترة الماضية رغم الإخفافات".

وعن مشكلة المدرب السابق ماتيو جارالدا قال: "كان لا يستمع للاعبين، أحيانا يضيف اللاعب للمدرب وهذا ليس عيبا لأن منهم من لديه خبرات كبيرة للغاية وليس عيبا أن يلفت نظر مدربه لأمر ما".

وأردف "وهذا كان سبب فقدان بعض البطولات".

وعن مصيره مع النادي قال: "أنا تحت أمر الزمالك سواء باستمراري كمدير فني أو العمل مع مدرب آخر أو حتى حال رحيلي".

أما عن مصير حسن قداح قال هتلر: "سوف يسافر لبدء رحلته الاحترافية وسنقوم بإجراء تدعيمات في الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن الاستغناء عن المحترف الأرجنتيني جيمس باركر قال: "لم يكن بمستوى الزمالك لو كان سيحقق أي إفادة لم نكن لنستغنى عنه، لكن قرار رحيله كان مناسبا".

وأتم هتلر تصريحاته قائلا: "كوماندوز الزمالك فريق رائع هو فقط كان يعاني من الإرهاق".

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