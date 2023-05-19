هذه بطولتهم.. إشبيلية يقلب الطاولة على يوفنتوس ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

هذه بطولتهم المفضلة وهم أسيادها، إشبيلية يقصي يوفنتوس ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

وقلب إشبيلية تأخره أمام يوفنتوس إلى فوز بهدفين لهدف عقب اللجوء لشوطين إضافيين في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي في المباراة التي أقيمت في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتأهل إشبيلية إلى النهائي بفضل فوزه في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

افتتح دوسان فلاهوفستش أهداف المباراة ليوفنتوس في الدقيقة 65.

وأدرك سوسو التعادل عقب ست دقائق.

وفي الدقيقة 95 سجل إريك لاميلا هدف انتصار إشبيلية.

وسيلتقي إشبيلية في النهائي مع روما في بوشكاش آرينا في المجر في الـ31 من شهر مايو الجاري.

وأصبح ذلك التأهل للنهائي هو السابع في تاريخ إشبيلية.

وفاز إشبيلية بكل النهائيات السابقة التي خاضها في البطولة إذ أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020.

أما يوفنتوس ففشل في الظهور في النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بعدما توج باللقب في 1977 و1990 و1993 وخسره في 1995.

وبالمسمى الحالي للدوري الأوروبي فإن يوفنتوس لم يستطع أبدا التواجد في النهائي واكتفى بالتواجد في نصف النهائي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس من قبل الفريقين وكاد جاتي لاعب يوفنتوس يسجل هدفا من رأسية لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وتصدى فويتشيك تشيزني لرأسية قوية من يوسف النصيري.

وواصل تشيزني تألقه وتصدى لتسديدة قوية من أكونا.

وتألق ياسين بونو أمام تسديدة قوية من مويس كين ليبقي على التعادل السلبي.

وسجل أدريان رابيو هدفا ليوفنتوس ألغاه الحكم بداعي التسلل على مانويل لوكاتيلي قبل تمرير الكرة.

وفي الدقيقة 65 سجل فلاهوفيتش هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليعلن عن تقدم يوفنتوس.

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لكن عقب ست دقائق أدرك سوسو التعادل لإشبيلية بتسديدة يسارية قوية للغاية.

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وفي الدقيقة 95 ومن رأسية سجل لاميلا هدفا ثانيا لإشبيلية.

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وشهدت المباراة طرد أكونا لاعب إشبيلية عقب حصوله على إنذارين ليتأكد غيابه عن النهائي.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز إشبيلية وتأهله إلى النهائي.