نحو بطولة وبطاقة مؤهلة.. هدف قاتل يقود فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر

في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، كتب فيورنتينا الإيطالي اسمه في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، متخطيا بازل السويسري في إياب نصف النهائي.

وكان بازل قد فاز ذهابا 2-1، ليفوز الفيولا 3-1 في الإياب.

تقدم نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 35 للضيف الإيطالي، وتعادل محمد أمدوني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 72 سجل جونزاليس هدفا ثانيا لفيورنتينا، ليتجه الطرفان إلى الوقت الإضافي، الذي حسمه أنطونين باراك في الدقيقة 128.

جاء ذلك بسبب توقف المباراة في الدقيقة 109، وعودتها مرة أخرى في الدقيقة 117.

ويخوض فيورنتينا النهائي الأوروبي الخامس له، والأول منذ 1990 أمام يوفنتوس في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.

على الجانب الآخر حسم وست هام يونايتد الإنجليزي تأهله على حساب ألكمار الهولندي بهدف متأخر أيضا، سجله بابلو فورنالس في الدقيقة 94.

وكان وست هام قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويتأهل الفائز بالنهائي إلى الدوري الأوروبي، وهو ما سيحتاج إليه طرفا النهائي، حيث يحتل وست هام المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فيما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يحمل روما لقب الأولى.