المُعلم يقصي التلميذ ويكتب تاريخا لامعا.. مورينيو يقود روما إلى نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة، 19 مايو 2023 - 00:15

كتب : رامي جمال

جوزيه مورينيو - روما

تغلب جوزيه مورينيو على تلميذه باير ليفركوزن ليقود فريقه روما للتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وتعادل روما مساء الخميس سلبيا بدون أهداف في ملعب باي آرينا في إياب نصف النهائي.

وتأهل روما إلى النهائي بفضل فوزه ذهابا على ملعبه بهدف دون رد.

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وأصبحت هذه أول مرة في تاريخ روما التي يظهر فيها في نهائيين متتاليين بعدما فاز الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

علما بأن روما طوال تاريخه الممتد لـ95 عاما لم يظهر في نهائيات أوروبية سوى مرتين فقط.

وكان مورينيو هو صاحب أول لقب أوروبي في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية.

وسيظهر مورينيو في النهائي الأوروبي السادس في تاريخه علما بأنه فاز بكل الخمس مباريات السابقة جميعا.

وفاز مورينيو من قبل بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الأوروبي مرتين بمسماه القديم والحالي بالإضافة لدوري المؤتمر.

وينتظر روما ملاقاة الفائز من يوفنتوس وإشبيلية في النهائي في الـ31 من شهر مايو الجاري في بوشكاش آرينا في المجر.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص إذ أن أخطر فرصة جاءت بتسديدة من ديابي لاعب ليفركوزن ارتطمت بالعارضة.

ولم يسدد روما طوال المباراة سوى تسديدة وحيدة ولم تكن على المرمى.

فيما سدد ليفركوزن 23 مرة منهم ست مرات على المرمى لكنه لم يستطع هز شباك فريق العاصمة الإيطالية.

روما مورينيو باير ليفركوزن تشابي ألونسو الدوري الأوروبي
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