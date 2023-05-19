كأس العرب للكرة الشاطئية - منتخب مصر ينتصر على موريتانيا ويلاقي فلسطين في نصف النهائي

تأهل منتخب مصر رفقة فلسطين وعمان والمغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الحالي، في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وانتصر منتخب مصر بسهولة على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-3، وسجل أهداف منتخبنا الوطني كل من: الحسين علي ومصطفى شعبان وعبد الرحمن الشافعي (هدفان) ومحمد حسن وهيثم محسوب (هدفان) وأحمد سليمان، بينما جاءت أهداف موريتانيا عن طريق الشيخ بلخير ومحمد جالو وعبد اللطيف سي.

وتفوق منتخب فلسطين على منتخب السعودية بنتيجة 5-3، وسجل له كل من رمزي دكمان (هدف عكسي) وناجي النحال (هدفان) وفادي جابر وثائر أبو عبيدة، بينما جاءت أهداف المنتخب السعودي عن طريق محمد العجمي وماحد شهماني ويحيى الطميحي.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب عمان على منتخب الإمارات بنتيجة 5-4، وسجل له كل من يحيى المريكي وسامي البلوشي وخالد العريمي وعبدالله الصوطي ومشعل العريمي، بينما سجل لمنتخب الإمارات كل من علي محمدي وأحمد بشر (هدفان) وعبدالله دهفاني.

وفي ختام مباريات ربع النهائي، فاز منتخب المغرب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-2، وسجل له كل من أنوار فريندي (هدفان) ورضا زهراوي وبدر الفريشلي (هدفان)، بينما جاءت ثنائية المنتخب الليبي عن طريق أحمد محمد وأحمد الرفيعي.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب فلسطين، ومنتخب عمان مع منتخب المغرب، مساء يوم غدٍ الجمعة، في إطار مباريات الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائزان من هاتين المباراتين في الدور النهائي، يوم السبت المقبل، لحسم هوية البطل المتوج باللقب.