الزمالك يوضح حقيقة اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بعزل مرتضى من منصب الرئاسة

أوضح نادي الزمالك حقيقة اتخاذ مجلس إدارة النادي قرار بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس النادي وتعيين قائم بالأعمال.

وكشف شريف حسن القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي: "لا أساس من الصحة لما نشر من أخبار كاذبة نسبت فيها قرارات لا وجود لها لمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه أتخذ قراراً بعزل المستشار مرتضي منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلا منه".

وأضاف "الحقيقة أنها أخبار كاذبة مفبركة ونتحدى من روجها أن ينشر صورة من قرار العزل أو تعيين قائم بالأعمال، ولكي نؤكد كذبهم فإن مجلس الإدارة لم يعقد أي اجتماع رسمي أو ودي منذ الخميس الماضي الذي أعلن فيه أعضاء المجلس أمام الملايين في مؤتمر صحفي تم عقده في صالة محمد حسن حلمي تمسكهم مرتضي منصور رئيسا للنادي، وهو المؤتمر الذي أعلن فيه أنه معتذر بإرادته عن حضور الجلسات وأكده بالأمس في بيانه الذي نشر على صفحته الشخصية وتابعه الملايين".

وسبق أن صرّح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي: "أقول لوزير الرياضة (من الآخر). نحن لن نعين قائم بأعمال رئيس النادي".

وأضاف "إذا أردت حل المجلس حله بالكامل. نحن لسنا بحاجة للمناصب".

في المؤتمر ذاته أعلن خالد لطيف أمين صندوق النادي تمسك مجلس الإدارة باستمرار مرتضى منصور في رئاسة النادي رغم صدور حكما قضائيا بعزله من منصبه.