تريزيجيه يسجل هدفه العاشر في خسارة طرابزون أمام فنربخشة

الخميس، 18 مايو 2023 - 23:17

كتب : FilGoal

تريزيجيه

بمشاركة محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور بديلا، خسر الفريق أمام فنربخشة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري التركي.

تقدم ميشي باتشواي في الدقيقة 11، وأضاف لوان بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وأتى تريزيجيه في الدقيقة 62 بدلا من أوموت بوزوك ضمن 4 تغييرات أجراها طرابزون دفعة واحدة.

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وسجل إينير فالنسيا ثالث أهداف فنربخشة في الدقيقة 71.

وأخيرا من ركلة جزاء، سجل تريزيجيه هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 80.

النتيجة تركت طرابزون حامل اللقب في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

فيما رفع فنربخشة رصيده إلى 71 نقطة، بفارق 5 نقاط عن جالاتا سراي المتصدر.

وخاض تريزيجيه هذا الموسم 38 مباراة مع طرابزون سبور في مختلف المسابقات.

وساهم تريزيجيه في 17 هدفا إذ سجل 10 أهداف وصنع خمسة آخرين.

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي
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