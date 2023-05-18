لأول مرة في الموسم.. نبيل عماد رجل مباراة الزمالك وأسوان

حصد نبيل عماد جائزة رجل مباراة الزمالك وأسوان لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.

وانتصر الزمالك على أسوان بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وعاد نبيل لوسط ملعب الزمالك بعد تعافيه من الإصابة، وبدأ اللقاء أساسيا وخرج في الدقيقة 84 بسبب الإصابة.

ولأول مرة يحصد لاعب الوسط الجائزة، وارتفع رصيد لاعبي الزمالك من جائزة رجل المباراة لـ 14 جائزة الموسم الجاري.

video:1

ماذا قدم نبيل عماد ضد أسوان؟

دقائق: 84

لمس الكرة: 77

تسديدات: 2

تمريرات صحيحة: 55 من 64

دقة تمريرات: 86%

تمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 9

عرقلة ناجحة: 2 من 2

تشتيت الكرة: 2

استعادة الكرة: 4

فوز بصراعات ئنائية: 3 من 6















































































































وللمباراة الـ 11 في الدوري الموسم الجاري لا يخسر الزمالك مباراة تفوق في شوطها الأول، متساويا مع الأهلي.

فحقق الأبيض 34 نقطة الموسم الجاري فقط بفضل تفوقه في الشوط الأول، حيث انتصر في 11 وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة من أصل 13 مباراة تفوق خلال أول 45 دقيقة منها بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع من 27 مباراة، وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.

بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة من 28 مباراة.