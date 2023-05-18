أوسوريو يرفض حضور المؤتمر الصحفي للقاء أسوان.. وغرامة مالية منتظرة

الخميس، 18 مايو 2023 - 22:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

رفض خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة أسوان.

وانتصر الزمالك على أسوان بنتيجة 1-0 لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.

وأوضح محمد ياسين مراقب المباراة أن المدرب الكولومبي سيتعرض لغرامة مالية بسبب التخلف عن الحضور.

أخبار متعلقة:
السر في الشوط الأول.. الزمالك يستعيد توازنه بالفوز على أسوان تشكيل أسوان - زهرة الجنوب دون تغييرات أمام الزمالك تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي للدفاع.. والجزيري يقود الهجوم أمام أسوان محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان

سجل هدف اللقاء الوحيد: إبراهيما نداي.

وللمباراة الـ 11 في الدوري الموسم الجاري لا يخسر الزمالك مباراة تفوق في شوطها الأول، متساويا مع الأهلي.

فحقق الأبيض 34 نقطة الموسم الجاري فقط بفضل تفوقه في الشوط الأول، حيث انتصر في 11 وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة من أصل 13 مباراة تفوق خلال أول 45 دقيقة منها بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع من 27 مباراة، وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.

بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة من 28 مباراة.

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
لأول مرة في الموسم.. نبيل عماد رجل مباراة الزمالك وأسوان السر في الشوط الأول.. الزمالك يستعيد توازنه بالفوز على أسوان خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 29 من الدوري انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) (0) أسوان.. فوز الأبيض في الجول يكشف – ماذا سيحدث للاتحاد حال تمسك مصيلحي باستقالته ورحيل المجلس تشكيل أسوان - زهرة الجنوب دون تغييرات أمام الزمالك تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي للدفاع.. والجزيري يقود الهجوم أمام أسوان مواعيد مباريات الخميس 18 مايو 2023.. الزمالك في الدوري ونهائي كأس كؤوس اليد
أخر الأخبار
لأول مرة في الموسم.. نبيل عماد رجل مباراة الزمالك وأسوان 2 دقيقة | الدوري المصري
أوسوريو يرفض حضور المؤتمر الصحفي للقاء أسوان.. وغرامة مالية منتظرة 30 دقيقة | الدوري المصري
السر في الشوط الأول.. الزمالك يستعيد توازنه بالفوز على أسوان 52 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي – إشبيلية (0) - (0) يوفنتوس.. ليفركوزن (0) - (0) روما ساعة | الكرة الأوروبية
البداية في 2025 بملكية محمد منصور.. سان دييجو يصبح أغلى نادي في الدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
سكاي: رغم الإيقاف.. برينتفورد يرغب في تجديد تعاقد إيفان توني ساعة | الدوري الإنجليزي
نهاية رحلة صاحب معجزة أمستردام.. توتنام يعلن رحيل لوكاس مورا ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - النصيري ضد كين في موقعة يوفنتوس وإشبيلية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت