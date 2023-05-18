أوسوريو يرفض حضور المؤتمر الصحفي للقاء أسوان.. وغرامة مالية منتظرة

رفض خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة أسوان.

وانتصر الزمالك على أسوان بنتيجة 1-0 لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.

وأوضح محمد ياسين مراقب المباراة أن المدرب الكولومبي سيتعرض لغرامة مالية بسبب التخلف عن الحضور.

سجل هدف اللقاء الوحيد: إبراهيما نداي.















































































































وللمباراة الـ 11 في الدوري الموسم الجاري لا يخسر الزمالك مباراة تفوق في شوطها الأول، متساويا مع الأهلي.

فحقق الأبيض 34 نقطة الموسم الجاري فقط بفضل تفوقه في الشوط الأول، حيث انتصر في 11 وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة من أصل 13 مباراة تفوق خلال أول 45 دقيقة منها بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع من 27 مباراة، وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.

بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة من 28 مباراة.

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