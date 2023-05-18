السر في الشوط الأول.. الزمالك يستعيد توازنه بالفوز على أسوان

استعاد الزمالك توازنه من جديد في الدوري المصري وانتصر على أسوان بهدف دون رد في الجولة 28 بلقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: إبراهيما نداي.

وللمباراة الـ 11 في الدوري الموسم الجاري لا يخسر الزمالك مباراة تفوق في شوطها الأول، متساويا مع الأهلي.

فحقق الأبيض 34 نقطة الموسم الجاري فقط بفضل تفوقه في الشوط الأول، حيث انتصر في 11 وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة من أصل 13 مباراة تفوق خلال أول 45 دقيقة منها بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع من 27 مباراة، وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.

بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة من 28 مباراة.



































































التشكيل

بدأ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم.

وبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي في الوسط.

وعاد المثلوثي لخط الدفاع بعد نهاية إيقافه والذي غاب بسببه عن لقاء الإسماعيلي الأخير.

في المقابل فضّل أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان الاعتماد على نفس التشكيل الذي انتصر على المصري في الجولة الماضية.

وبدأ الثلاثي أحمد خالد ومحمد حمدي زكي وحسام عرفات في هجوم زهرة الجنوب.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا وقويا بين الفريقين، فسدد إبراهيما نداي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عمرو حسام وتابعها مصطفى شلبي لكن أعلى العارضة.

رد أسوان جاء عن طريق سريعا ومباغتا من القائد أحمد خالد الذي راوغ من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لصبحي في الدقيقة الرابعة.

رافائيل إياجوا لاعب وسط أسوان أطلق تسديدة في الدقيقة التالية مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة الثامنة تصدى صبحي بسهولة لتسديدة بلال السيد.

عاد الزمالك للسيطرة على مجريات اللقاء فسدد إبراهيما نداي كرة لم تمثل خطورة على مرمى عمرو حسام.

في الدقيقة 24 مرت رأسية سيف الجزيري بعد عرضية مواطنه حمزة المثلوثي بجوار القائم.

هدأت أحداث اللقاء قليلا لتترك الإثارة لثواني الأخيرة من الشوط الأول.

في الدقيقة 44 مرت تسديدة أحمد خالد بجوار القائم الأيسر.

فرد الزمالك بهدف التقدم في الدقيقة التالية مباشرة، عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من زيزو ترتد من الدفاع وتابعها السنغالي نداي في الشباك.

هدف هو ثاني لنداي مع الزمالك في الدوري بعدما سجل في اللقاء السابق ضد الإسماعيلي، والثالث له في جميع المسابقات.

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انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

بدأ الشوط الثاني بشكل أكثر هدوءا عكس الأول.

في الدقيقة 47 سدد زيزو كرة مرت بجوار القائم الأيسر، ثم رد حسام عرفات بتسديدة بعيدة عن مرمى محمد صبحي في الدقيقة 54.

أجرى أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان أول تغيير فني في اللقاء فأشرك الأنجولي ديلسون كاموني بدلا من حسام عرفات في الدقيقة 57.

وبعد 6 دقائق شارك محمد ناجي بدلا من عماد فتحي.

الكولومبي خوان أوسوريو رد بتغييرين بمشاركة سيد عبد الله وأحمد بلحاج بدلا من إبراهيما نداي وشيكابالا على الترتيب.

في الدقيقة 68 سجل الجزيري هدفا ألغي بداعي التسلل.

وبعد 9 دقائق سجل زيزو هدفا بطريقة رائعة لكن ألغي أيضا بسبب التسلل.

الرمادي أجرى ثالث تغيير لزهرة الجنوب بمشاركة محمد المرسي بدلا من أحمد خالد في الدقيقة 78.

وخرج نبيل عماد في الدقيقة 84 متأثرا بالإصابة وعوضه سيف فاروق جعفر.

ثم أجرى أوسوريو آخر تغييراته بإشراك محمد حسام "بيسو" بدلا من الجزيري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع لينتهي اللقاء بفوز الزمالك.