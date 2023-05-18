البداية في 2025 بملكية محمد منصور.. سان دييجو يصبح أغلى نادي في الدوري الأمريكي

انضم نادي سان دييجو رسميا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم المحترفين وسيبدأ المشاركة بدءا من موسم 2025.

وأعلن دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم بإضافة فريق سان دييجو ليصبح رقم 30 بالدوري.

ويمتلك النادي محمد منصور، رجل الأعمال المصري حيث يشارك أيضا في ملكية أكاديمية "Right to Dream" في غانا ونادي نورشيلاند الدنماركي.

وسيكون النادي هو الأغلى في تاريخ الدوري الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار، وأحد أغلى 10 أندية كرة قدم على مستوى العالم.

ويعد مبلغ 500 مليون دولار رقما قياسيا للحصول على أحقية إنشاء نادٍ للمشاركة في الدوري الأمريكي.

وكان أعلى مبلغ لإنشاء نادٍ في الدوري الأمريكي هو 325 مليون دولار وكانت من نصيب نادي شارلوت عام 2019.

سيلعب فريق سان دييجو في ملعب سنابدراجون، الذي تم افتتاحه في عام 2022 ويتسع لـ 35 ألف متفرج.

وسيحتضن الملعب في يوليو المقبل مباراة نصف نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2023.

وقال محمد منصور: "لم يكن بإمكاننا أن نكون أكثر حماسا للشراكة مع قبيلة سيكوان لجلب الدوري الأمريكي لكرة القدم لمجتمع وجماهير كرة القدم في سان دييجو. هذه فرصة حقيقية لخلق إرث قوي ودائم للمدينة والمنطقة. نتطلع إلى نقل النهج الفريد والخبرة الاستثنائية في كرة القدم اللتين تملكهما Right to Dream إلى سان دييجو والدوري الأمريكي من خلال تقديم فوائد ملموسة للمجتمع. نتطلع إلى فتح الأبواب واكتشاف المواهب ورعايتها من جميع أنحاء المقاطعة وخارجها".

وأضاف "لدينا طموح كبير في المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة حول العالم وخاصة في بلدي مصر، لنضمن مستقبل أفضل لكرة القدم والشباب في مصر وكل انحاء العالم. شعارنا من حقك ان تحلم وحلمنا هو المساهمة بشكل كبير في تنمية وتطوير الجيل القادم من الشباب".

وقال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي: "يسعدنا أن نرحب بسان دييجو في الدوري الأمريكي لكرة القدم كفريقنا رقم 30. اعتقدنا لسنوات عديدة أن سان دييجو ستكون سوقا رائعا لـ MLS نظرا لطاقتها الشابة وتنوعها الكبير، وحيث تعد كرة القدم جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لكثير من الناس. محمد منصور وقبيلة سيكوان لديهما رؤية لا تصدق لبناء ناد يلهم ويوحد مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المدينة والمنطقة".

▪ارتبط اسمه بنادي تشيلسي ▪يمتلك أكاديمية في غانا وفريق في الدنمارك 🔴 وزير مصري سابق يقترب من امتلاك ناد في الدوري الأمريكي برقم قياسي تاريخي يقدر بـ 500 مليون دولار من هو محمد منصور الذي يقترب من تأسيس نادي في الدوري الأمريكي ⭐🇺🇸 pic.twitter.com/iuv4JGSc9p — FilGoal (@FilGoal) May 18, 2023

من هو محمد منصور؟

محمد منصور هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Man Capital لإدارة الاستثمار ومقرها لندن، والتي تمتلك Right to Dream (RTD)، مجتمع كرة القدم العالمي للأكاديميات والأندية، والشريك العالمي الذي يملك طرق مبتكرة لاكتشاف المواهب ورعايتها.

تأسست Right to Dream في غانا عام 1999، وكانت مهمة الأكاديمية المساهمة في تطوير الشباب والفتيات الموهوبين في كرة القدم فنياً وتعليمياً. وفي عام 2021 استحوذ رجل الأعمال محمد منصور على الأكاديمية، وكان الهدف من ذلك الاستحواذ تقديم نموذج رياضي جديد يغير حياة الشباب والفتيات ويعزز من دور المسؤولية المجتمعية.

تمتلك Right to Dream حالياً أندية وأكاديميات في مصر وغانا والدنمارك، والآن ينضم للمجموعة نادي سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية. طورت Right to Dream العديد من اللاعبين العالميين الذين لعبوا على أعلى مستوى سواء بالأندية أو المنتخبات، وشاركوا بالمسابقات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، بما في ذلك سبعة خريجين للأكاديمية مثلوا بلدانهم في كأس العالم 2022 بقطر. تدير Right to Dream نادي الدوري الدنماركي الممتاز نوردشيلاند، وهي التجربة التي حظت بإعجاب وتقدير عالميين.

تتواجد Right to Dream في مصر منذ عام 2021، وكانت النواة التي بدأ بها محمد منصور توسيع الاستثمارات عالمياً. تهدف الاستثمارات الرياضية الخارجية منح المواهب المصرية فرص أفضل للظهور والتنمية، فوجود أكثر من نادي تابع لـ Right to Dream في أكثر من دولة هو نجاح للاستثمارات المصرية وفرصة لتنمية ونشر المواهب مما سيعود بالفائدة على المنتخبات المصرية في المستقبل، حيث ستساهم في تقديم جيل متميز رياضيا ولديه وعي وثقافة وقادر على تحقيق ذاته من خلال فرص التعليم التي تتيحها المنظومة، حيث ان أحد أهم أهدافها منح المزيد من الفرص الاحترافية والتعليمية للموهوبين في مصر من اجل مستقبل افضل للكرة المصرية والشباب المصري بشكل عام، من خلال امدادهم بأفضل فرص التعليم والتدريب والتكيف مع الحياة المعاصرة من خلال الاحتكاك بالمواهب والخبرات العالمية التي تتيحها مجموعة منصور.

تمتلك Right to Dream في مصر أكاديمية لكرة القدم للشباب والفتيات، كما تستحوذ على نادي توت عنخ آمون للرجال والسيدات. يشارك فريق السيدات بالنادي ضمن الدوري الممتاز وتوج هذا العام ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

من جانبه أعرب محمد وصفي الرئيس التنفيذي لـ Right to Dream مصر عن فخره بهذه الخطوة قائلاً "بصفتي مصريًا، أشعر بالفخر الشديد بأن رئيس مجلس الإدارة صاحب الرؤية، السيد محمد منصور، سيمتلك ناديًا في واحدة من أسرع الدوريات نموًا في العالم".

وأضاف وصفي "على المستوى الاحترافي، وجود نادي بحجم وقيمة سان دييجو جزءًا من مجتمع Right to Dream جنبًا إلى جنب مع نادينا نوردشيلاند في الدنمارك، سيوفر مساراً وفرصاً مميزة للاعبينا".