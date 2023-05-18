التشكيل - النصيري ضد كين في موقعة يوفنتوس وإشبيلية
الخميس، 18 مايو 2023 - 21:05
كتب : FilGoal
أعلن خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية عن تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: خيسوس نافاس - لويك باديه - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا
خط الوسط: فيرناندو - إيفان راكيتيتش - أوليفر توريس
خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس - يوسف النصيري - برايان خيل
فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمر - دانيلو
خط الوسط: خوان كوادرادو - نيكولو فايولي - مانويل لوكاتيلي - أدريون رابيو - صامويل إيلينج جونيور
خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - مويس كين
وانتهى الذهاب في تورينو بالتعادل 1-1.
ويلتقي الفائز من الفريقين بالفائز من باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي.
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