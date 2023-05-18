التشكيل - النصيري ضد كين في موقعة يوفنتوس وإشبيلية

الخميس، 18 مايو 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - إشبيلية

أعلن خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية عن تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

أخبار متعلقة:
أرسنال يجدد تعاقد رامسديل الاتحاد الإنجليزي يقرر تغريم وإيقاف يورجن كلوب إنتر يعلن إصابة لاعبه قبل المباريات الحاسمة في نهاية الموسم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي - 6 لاعبين بحثا عن معجزة إسقاط هالاند

خط الدفاع: خيسوس نافاس - لويك باديه - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: فيرناندو - إيفان راكيتيتش - أوليفر توريس

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس - يوسف النصيري - برايان خيل

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمر - دانيلو

خط الوسط: خوان كوادرادو - نيكولو فايولي - مانويل لوكاتيلي - أدريون رابيو - صامويل إيلينج جونيور

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - مويس كين

وانتهى الذهاب في تورينو بالتعادل 1-1.

ويلتقي الفائز من الفريقين بالفائز من باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي.

إشبيلية يوفنتوس الدوري الأوروبي
نرشح لكم
مباشر الدوري الأوروبي – إشبيلية (0) - (0) يوفنتوس.. ليفركوزن (0) - (0) روما سكاي: رغم الإيقاف.. برينتفورد يرغب في تجديد تعاقد إيفان توني نهاية رحلة صاحب معجزة أمستردام.. توتنام يعلن رحيل لوكاس مورا أرسنال يجدد تعاقد رامسديل الاتحاد الإنجليزي يقرر تغريم وإيقاف يورجن كلوب إنتر يعلن إصابة لاعبه قبل المباريات الحاسمة في نهاية الموسم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي - 6 لاعبين بحثا عن معجزة إسقاط هالاند منافسة شرسة منتظرة.. انطلاق التصويت على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
أوسوريو يرفض حضور المؤتمر الصحفي للقاء أسوان.. وغرامة مالية منتظرة 18 دقيقة | الدوري المصري
السر في الشوط الأول.. الزمالك يستعيد توازنه بالفوز على أسوان 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي – إشبيلية (0) - (0) يوفنتوس.. ليفركوزن (0) - (0) روما 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
البداية في 2025 بملكية محمد منصور.. سان دييجو يصبح أغلى نادي في الدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
سكاي: رغم الإيقاف.. برينتفورد يرغب في تجديد تعاقد إيفان توني ساعة | الدوري الإنجليزي
نهاية رحلة صاحب معجزة أمستردام.. توتنام يعلن رحيل لوكاس مورا ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - النصيري ضد كين في موقعة يوفنتوس وإشبيلية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بترو أتلتيكو الأنجولي يتوج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للسيدات 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت