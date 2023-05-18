كرة يد - بترو أتلتيكو الأنجولي يتوج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للسيدات

توج فريق بترو أتلتيكو الأنجولي للسيدات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، وذلك بالفوز على مواطنه بريميرو دي أجوستو في المباراة النهائية.

وفاز بترو أتلتيكو بنتيجة 20-17، بعد نهاية الشوط الأول بتقدم 11-9.

حققت سيدات الأهلي لكرة اليد إنجازا غائبا منذ 30 عاما وبالتحديد نسخة 1993، بتحقيق الميدالية البرونزية لمنافسات كأس الكؤوس، بعد الخسارة أمام بترو أتلتيكو في نصف النهائي.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 29-16 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق تام لفريق سيدات الأهلي بنتيجة 16-8.

وكان الأهلي قد حقق ميدالية وحيدة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الكؤوس وكانت البرونزية في نسخة 1993.

وحصد فريق سيدات الأهلي المركز السابع في مشاركته الأخيرة بكأس الكؤوس وكان ذلك في نسخة 2018.

ويبقى أبرز إنجازات فريق سيدات الأهلي لكرة اليد هو تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وكان ذلك في نسخة 1979.

وتهيمن فرق أنجولا على منافسات إفريقيا لأندية السيدات خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق بترو أتلتيكو اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ونجح فريق سيدات الأهلي في التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر هذا الموسم.