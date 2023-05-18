كرة يد - الثانية على التوالي.. الزمالك بطل كأس الكؤوس الإفريقية بالفوز على الأهلي

الخميس، 18 مايو 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الأهلي × الزمالك (كرة يد)

توج فريق الزمالك لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 26-25.

واستضافت صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بين فريقي الأهلي والزمالك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 15-11.

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وفاز الأهلي على رجاء أغادير بنتيجة 36-23 ليصل إلى نهائي البطولة.

على الجانب الآخر تأهل الزمالك بالفوز على سبورتنج بنتيجة 25-24.

الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر، واحتفظ بها للمرة الثانية على التوالي.

وفاز الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية السابعة في تاريخه، بينما توقف رصيد الأهلي عند 4 ألقاب.

وبذلك يحجز مقعده في النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.

وفاز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية قبل بضعة أيام، حيث تغلب على الزمالك في النهائي.

وحقق الأهلي لقبا الدوري والكأس محليا قبل الفوز بالسوبر، ليحقق 3 ألقاب في الموسم الحالي ووصافة الرابعة.

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