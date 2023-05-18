انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) (0) أسوان.. فوز الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأسوان لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بين الفريقين على استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 26 مباراة في الدوري.

فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 77: هدف غير محتسب لزيزو بسبب التسلل

ق 70: هدف غير محتسب للجزيري بسبب التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول أووول.. إبراهيما نداي يسجل الأول

ق 45: تسديدة لأسوان تمر بجوار القائم

ق 18: تسديدة من دونجا تمر أعلى العارضة

ق 5: مراوغة من أحمد خالد وتسديدة من داخل المنطقة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 2: عمرو حسام يتألق أمام صاروخية نداي ومتابعة من شلبي خارج المرمى.

بداية اللقاء