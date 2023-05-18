في الجول يكشف – ماذا سيحدث للاتحاد حال تمسك مصيلحي باستقالته ورحيل المجلس

الخميس، 18 مايو 2023 - 19:41

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي

تقدم محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري باستقالته من منصبه، ورفض مجلس الإدارة الأمر وطالبه بالتراجع وإلا فسوف يلحق به.

فماذا تقول لوائح الاتحاد السكندري حال استمرار مصيلحي في التمسك باستقالته؟ وماذا سيحدث لو تبعه مجلس الإدارة؟ FilGoal.com يكشف.

حسبما علم FilGoal.com فإنه حتى الآن مصيلحي متمسك بموقفه في الاستقالة من منصبه ومازالت المحاولات مستمرة معه لإثنائه عن قراره.

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وقدم مصيلحي بالفعل استقالته من منصبه مكتوبة لمجلس الإدارة في الـ16 من شهر مايو الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد السكندري الداخلية أنه حال عدم العدول عن الاستقالة خلال مدة أقصاها 15 يوما فإنه يتم قبولها تلقائيا.

فماذا لو قرر مجلس الإدارة اتباع مصيلحي حال عدم عدوله عن استقالته؟

تنص لوائح الاتحاد أنه سيدير النادي لجنة معينة تضم كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لحين عقد أول جمعية عمومية وإقامة الانتخابات.

وتقام تلك الجمعية العمومية في الفترة ما بين شهري يوليو وديسمبر من العام الجاري، وبعد 30 يونيو المقبل ونهاية السنة المالية.

وعلم FilGoal.com في السياق ذاته أن هناك وقفة غدا الجمعة تضم أعضاء وجماهير النادي لإقناع مصيلحي بالتراجع عن استقالته.

الاتحاد السكندري مصيلحي
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