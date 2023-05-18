الدرجة الثانية - الجونة ينقض على صدارة الصعيد مستفيدا من تعثر لافيينا

الخميس، 18 مايو 2023 - 19:32

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

انقض الجونة على صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية مستفيدا من تعثر لافيينا بالخسارة.

وفرط بترول أسيوط 3 نقاط بالخسارة من مركز شباب طامية لإشعال صراع الصدارة قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

وفاز شبان قنا بقيادة حمادة الخطيب بنتيجة 1-0 بفضل هدف أحمد الجبلاوي.

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وانتصر الجونة بنتيجة 3-0 على ملوي سجلهم: محمد بكري وأحمد بكري وحسام إيفونا.

وارتقى الجونة للصدارة برصيد 57 نقطة، فيما تراجع لافيينا للمركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وخسر بترول أسيوط من مركز شباب طامية بفضل هدف محمود بوسكا ليظل ثالثا برصيد 50 نقطة ويتبعد خطوة عن التأهل في الأنفاس الأخيرة من الموسم.

وتعادل أسمنت أسيوط مع مصر للمقاصة بنتيجة 2-2، وبنتيجة 1-1 انتهت مباراة تليفونات بني سويف مع الألومنيوم.

وخسر النصر للتعدين من ديروط بنتيجة 3-1.

مجموعة بحري

وفي مجموعة بحري وبعيدا عن صراع الصدارة انتصر بروكسي على المصري بالسلوم بنتيجة 2-1.

فوز رفع رصيد بروكسي لـ 40 نقطة في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن طنطا المتصدر.

وانتصر كفر الشيخ على سبورتنج بنتيجة 2-1 ورفع رصيده لـ 40 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن بروكسي.

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