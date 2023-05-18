تشكيل أسوان - زهرة الجنوب دون تغييرات أمام الزمالك

فضّل أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان الاعتماد على نفس التشكيل الذي انتصر على المصري في مواجهة الزمالك في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحل أسوان ضيفا على الزمالك في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

وانتصر أسوان في الجولة الأخيرة له من الدوري على المصري بنتيجة 3-1.

ويبدأ الثلاثي أحمد خالد ومحمد حمدي زكي وحسام عرفات في هجوم زهرة الجنوب.

وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة – أحمد دحروج

الوسط: رافائيل إياجوا – عماد فتحي – بلال السيد

الهجوم: أحمد خالد – محمد حمدي زكي - حسام عرفات

وعلى دكة البدلاء: إسلام سليمان – إسلام جمال – محمد المرسي – الحسيني سمير – عمر سعودي – ديلسون كاموني – محمد ناجي – أحمد بلية – أحمد أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 26 مباراة في الدوري.

فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.