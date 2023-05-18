تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي للدفاع.. والجزيري يقود الهجوم أمام أسوان

الخميس، 18 مايو 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي

يبدأ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك بـ سيف الدين الجزيري في هجوم الفريق أمام أسوان لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع أسوان في استاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

ويبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي في الوسط.

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وعاد المثلوثي لخط الدفاع بعد نهاية إيقافه والذي غاب بسببه عن لقاء الإسماعيلي الأخير.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – حاتم سكر

الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – إبراهيما نداي

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الدين الجزيري – مصطفى شلبي

وعلى دكة البدلاء: محمد عواد – محمود شبانة – مصطفى الزناري – محمد طارق – محمد حسام "بيسو" – سيف جعفر – سيد عبد الله – أحمد بلحاج – سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 26 مباراة في الدوري.

فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

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