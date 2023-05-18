تنس - نادال ينسحب من بطولته المفضلة

الخميس، 18 مايو 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

رافاييل نادال

أعلن الإسباني رافاييل نادال نجم التنس اليوم الخميس انسحابه من المشاركة في بطولته المفضلة رولان جاروس.

وأوضح نادال إن قرار الانسحاب أتى بسبب عدم تعافيه من الإصابة، وتمنى أن يتمكن من المنافسة في العام المقبل 2024.

وكان نادال قد أعلن عدم قدرته على المشاركة في بطولة مدريد، قبل أسابيع من انطلاق بطولة رولان جاروس.

أخبار متعلقة:
تنس طاولة – هنا جودة وعمر عصر يواصلان السيطرة على لقب إفريقيا تنس - خسرت من المصنفة الثانية عالميا.. ميار شريف تودع بطولة مدريد المفتوحة تنس - نادال ينسحب من بطولة مدريد.. وشكوك حول مشاركته في رولان جاروس تنس - الثأر واللقب الأول.. أنس جابر تفوز بدورة تشارلستون

وتنطلق بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، ثاني البطولات الكبرى، في الفترة من 28 مايو إلى 11 يونيو.

ويغيب النجم المخضرم عن الملاعب منذ إصابته في الساق خلال بطولة أستراليا المفتوحة منتصف يناير الماضي.

وكان من المتوقع أن يعود نادال - 36 عاما - من الإصابة للمشاركة في بطولة مونت كارلو التي تعده لبطولته المفضلة رولان جاروس، لكنه لم يشارك، كما لم يشارك في بطولة مدريد أيضا.

وقال نادال في وقت انسحابه من بطولة مدريد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "حين أصبت في بطولة أستراليا المفتوحة كان يجب أن تكون فترة التعافي من 6 إلى 8 أسابيع لكننا الآن في الأسبوع الـ14".

وأضاف صاحب الـ22 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) "الحقيقة هي أن الوضع ليس ما كنا نتوقع".

وتابع "الأسابيع مرت في ظل اعتقادي بأنني سألعب في البطولات الأكثر أهمية بالنسبة لي مثل مونت كارلو وبرشلونة ومدريد ورولان جاروس".

وأردف "لم أشارك في مونت كارلو وبرشلونة، لسوء الحظ لن أشارك في بطولة مدريد أيضا".

وحقق رافا لقب رولان جاروس 14 مرة في رقم قياسي.

ويتشارك نادال مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الرقم القياسي لألقاب البطولات الكبرى، إذ حقق الأخير بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة ليعادل رقم نادال بـ 22 لقبا لكل منهما.

رافاييل نادال رولان جاروس
نرشح لكم
مباشر كرة يد - الأهلي (1) - (1) الزمالك.. نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كرة طائرة - تحديد منافس الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا كرة يد – الزمالك يعلن إنهاء أزمة الرسوم قبل خوض نهائي كأس الكؤوس أمام الأهلي كرة طائرة – سيدات الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا اسكواش - بعد نجاح 10 سنوات.. الجونة تستضيف نسخة جديدة بمشاركة 96 لاعبا كرة طائرة - الزمالك إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا كرة يد - إنجاز غائب منذ 30 عاما.. سيدات الأهلي تحققن برونزية كأس الكؤوس كرة يد – الأهلي يهزم أغادير ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي إفريقيا للكؤوس
أخر الأخبار
مباشر كرة يد - الأهلي (1) - (1) الزمالك.. نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 10 دقيقة | كرة يد
تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي للدفاع.. والجزيري يقود الهجوم أمام أسوان 11 دقيقة | الدوري المصري
تنس - نادال ينسحب من بطولته المفضلة 30 دقيقة | رياضات أخرى
الاتحاد الإنجليزي يقرر تغريم وإيقاف يورجن كلوب 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - تحديد منافس الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا 42 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - طارق الصاوي يعود لقيادة نبروه 48 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر مدرب الترجي: الهزيمة القاسية لا تعكس إمكانيات لاعبينا.. ولا مستحيل في كرة القدم ساعة | الكرة الإفريقية
إنتر يعلن إصابة لاعبه قبل المباريات الحاسمة في نهاية الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت