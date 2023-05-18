تنس - نادال ينسحب من بطولته المفضلة

أعلن الإسباني رافاييل نادال نجم التنس اليوم الخميس انسحابه من المشاركة في بطولته المفضلة رولان جاروس.

وأوضح نادال إن قرار الانسحاب أتى بسبب عدم تعافيه من الإصابة، وتمنى أن يتمكن من المنافسة في العام المقبل 2024.

وكان نادال قد أعلن عدم قدرته على المشاركة في بطولة مدريد، قبل أسابيع من انطلاق بطولة رولان جاروس.

وتنطلق بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، ثاني البطولات الكبرى، في الفترة من 28 مايو إلى 11 يونيو.

ويغيب النجم المخضرم عن الملاعب منذ إصابته في الساق خلال بطولة أستراليا المفتوحة منتصف يناير الماضي.

وكان من المتوقع أن يعود نادال - 36 عاما - من الإصابة للمشاركة في بطولة مونت كارلو التي تعده لبطولته المفضلة رولان جاروس، لكنه لم يشارك، كما لم يشارك في بطولة مدريد أيضا.

وقال نادال في وقت انسحابه من بطولة مدريد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "حين أصبت في بطولة أستراليا المفتوحة كان يجب أن تكون فترة التعافي من 6 إلى 8 أسابيع لكننا الآن في الأسبوع الـ14".

وأضاف صاحب الـ22 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) "الحقيقة هي أن الوضع ليس ما كنا نتوقع".

وتابع "الأسابيع مرت في ظل اعتقادي بأنني سألعب في البطولات الأكثر أهمية بالنسبة لي مثل مونت كارلو وبرشلونة ومدريد ورولان جاروس".

وأردف "لم أشارك في مونت كارلو وبرشلونة، لسوء الحظ لن أشارك في بطولة مدريد أيضا".

وحقق رافا لقب رولان جاروس 14 مرة في رقم قياسي.

ويتشارك نادال مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الرقم القياسي لألقاب البطولات الكبرى، إذ حقق الأخير بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة ليعادل رقم نادال بـ 22 لقبا لكل منهما.