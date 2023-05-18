كرة طائرة - تحديد منافس الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا

الخميس، 18 مايو 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة

تحدد منافس فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والمقامة في تونس.

جاء ذلك بعد فوز أولاد عدوان الجزائري على الطاقة الرواندي بنتيجة 3-1 في الأشواط، ليضرب موعدا مع الزمالك.

وتغلب الزمالك على جرين بافالوز الزامبي بثلاثة أشواط دون مقابل في افتتاح مباريات ربع النهائي.

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وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-12 قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-20.

وتأهل الزمالك لنصف النهائي بعد فوزه في الشوط الثالث بنتيجة 25-16.

ويسعى الزمالك لحصد لقبه السادس من بطولة إفريقيا للأندية والتي تغيب عن القلعة البيضاء منذ 2012.

وكانت آخر مرة حصد فيها الزمالك اللقب قد أقيمت في تونس وفاز وقتها على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما آخر مشاركة للزمالك في البطولة الإفريقية تعود إلى عام 2021 وحقق خلالها الميدالية الفضية.

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