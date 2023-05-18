الدرجة الثانية - طارق الصاوي يعود لقيادة نبروه

تولى طارق الصاوي مدرب عام المصري السابق القيادة الفنية لفريق نبروه خلفا لـ ياسر عبد الواحد.

وتقدم عبد الواحد باستقالته عقب الهزيمة من المنصورة بهدفين مقابل هدف.

وجمعت جلسة بين أحمد أبو ضحى رئيس النادي وطارق الصاوي المدير الفني تم الاتفاق فيها على كافة الأمور خلال المرحلة المقبلة.

وسبق للصاوي، قيادة تدريب نبروه لأكثر من ولاية سابقة آخرها الموسم الماضي وقاد الفريق للصعود من القسم الثالث للقسم الثاني.

وكانت آخر تجاربه الفنية العمل كمدرب عام للنادي المصري الموسم الجاري مع المدير الفني حسام حسن.

وسيقود الصاوي مرانه الأول في قيادة الفريق غدا الجمعة استعدادا لمواجهة بلدية المحلة بملعب البلدية يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 27 للمجموعة الثالثة.

ويحتل نبروه المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 26 مباراة في المجموعة الثالثة قبل 4 جولات على نهاية الموسم.