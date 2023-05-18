إنتر يعلن إصابة لاعبه قبل المباريات الحاسمة في نهاية الموسم

تحوم الشكوك حول قدرة هنريك مخيتاريان لاعب وسط إنتر على المشاركة في المباريات القليلة المتبقية لفريقه هذا الموسم.

وأصيب اللاعب الأرميني خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ميلان يوم الثلاثاء.

وأفاد نادي إنتر عبر موقعه: "خضع هنريك مخيتاريان لفحوصات طبية صباح الخميس بعد معاناته من وجود شد في عضلة الفخذ الأيسر".

وأضاف "ستتم تقييم حالته خلال الأيام القادمة".

البالغ من العمر 34 عامًا تحامل على نفسه وحاول الاستمرار في الملعب أمام ميلان لكن سرعان ما طلب التبديل.

إنتر سيلعب ضد نابولي يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي في ظل سعيه لحسم مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بعدها سيلعب ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.

ثم يختم موسمه في الدوري الإيطالي بمباراتي أتالانتا وتورينو يومي 28 مايو و4 يونيو.

قبل أن يخوض المباراة الأهم للنادي في السنوات الأخيرة، حين يلعب ضد مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو المقبل.

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