كرة يد – الزمالك يعلن إنهاء أزمة الرسوم قبل خوض نهائي كأس الكؤوس أمام الأهلي

الخميس، 18 مايو 2023 - 16:55

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي والزمالك - كرة يد

أنهى نادي الزمالك أزمة تسديد الرسوم الخاصة بالمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة نهائي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويقام النهائي بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة الأهلي.

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وأعلن حمادة عبد الباري مدير فريق الزمالك لكرة اليد عن توفير المبلغ المطلوب من جانب الاتحاد الإفريقي ودفع الرسوم الخاصة بالمشاركة في البطولة.

وفاز الأهلي على رجاء أغادير بنتيجة 36-23 ليصل إلى نهائي البطولة المقامة تحت تنظيمه في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة.

وبذلك يلعب الأهلي في النهائي ضد الزمالك الذي تأهل بعد الفوز على سبورتنج.

وفاز الزمالك على سبورتنج في نصف النهائي بنتيجة 25-24 ليتأهل إلى نهائي البطولة.

بينما فاز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي قبل أيام بعد التغلب على الزمالك.

وحقق الأهلي لقبا الدوري والكأس محليا قبل الفوز بالسوبر.

ويعتبر الزمالك حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر.

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