أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي - 6 لاعبين بحثا عن معجزة إسقاط هالاند

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023.

6 لاعبين سيكونون في مهمة صعبة للحصول على الجائزة في ظل وجود النرويجي إرلينج هالاند صاحب الأرقام القياسية.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 36 هدفا في الموسم.

ويتنافس ثنائي مانشستر سيتي هالاند وكيفين دي بروين مع ثنائي أرسنال مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا على الجائزة مع 3 لاعبين آخرين.

يأتي ذلك في ظل صراع مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الذي يبدو في طريقه للبقاء في مدينة مانشستر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

بوكايو ساكا (أرسنال)

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

هاري كين (توتنام)

كيران تريبير (نيوكاسل).

🔴المتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023⬇️ كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) مارتن أوديجارد (أرسنال) بوكايو ساكا (أرسنال) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) هاري كين (توتنام) كيران تريبير (نيوكاسل) pic.twitter.com/32f0BbJqjw — FilGoal (@FilGoal) May 18, 2023

ويقود هالاند وزميله دي بروين مانشستر سيتي لتقديم موسما مميزا، في الوقت الذي يقدم الثنائي أوديجارد وساكا مستوى رائع مع أرسنال الذي مازال في دائرة المنافسة على اللقب.

ويقدم تريبير موسما استثنائيا مع نيوكاسل وكذلك راشفورد مع مانشستر يونايتد، إذ اقترب الثنائي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

هذه هي المباريات المتبقية في صراع مراكز دوري الأبطال

في المقابل حافظ هاري كين على مستواه الجيد مع توتنام خلال الموسم الحالي رغم تراجع الفريق.

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو.