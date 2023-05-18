منافسة شرسة منتظرة.. انطلاق التصويت على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني
الخميس، 18 مايو 2023 - 16:36
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن فتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب إفريقي في موسم 2022\2023 للمسابقة.
ويتنافس 39 لاعبًا من جنسيات إفريقية مختلفة، بعد أن حصد الغاني إنياكي ويليامز مهاجم أتليتك بلباو جائزة أفضل إفريقي في الدور الأول للمسابقة.
وفاز المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبليية بالجائزة في ظهورها الأول بالموسم الماضي.
وسيكون بونو في منافسة مع مجموعة من مواطنيه المغاربة وعلى رأسهم يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، وعبد الصمد الزلزولي جناح أوساسونا، وجواد الياميق مدافع بلد الوليد.
ويبرز النيجيري صامويل تشوكويزي جناح فياريال كمرشح بارز لحصد الجائزة، مع منافسة شرسة من زميله في الغواصات الصفراء: السنغالي نيكولاس جاكسون.
ويظهر ضمن المرشحين الإيفواري فرانك كيسيه بطل الدوري مع برشلونة، والسنغالي بابي جاي لاعب وسط إشبيلية الذي تألق بعد انضمامه للفريق في الدور الثاني.
ويتم اختيار الفائزين بواسطة لجنة تحكيم قوامها 35 صحفيًا إفريقيًا، بالإضافة إلى أصوات الجماهير.
ويستمر التصويت حتى الأحد 28 مايو الجاري، ويمكنك اختيار مرشحك عبر الرابط التالي من هـــنــــا
ويحصل المصوتين على فرصة دخول سحب للفوز برحلة إلى إسبانيا وحضور إحدى مباريات الدوري الإسباني.
وصرّحت باتريسيا كاريدانو المدير الإقليمي لـ "لاليجا" في إفريقيا: "لقد ترك اللاعبون الأفارقة بصماتهم بالتأكيد في الدوري الإسباني هذا الموسم، وجائزة أفضل لاعب إفريقي هي طريقة رائعة للاعتراف بمساهمتهم في الدوري والإشادة بالاهتمام المتزايد للجماهير الإفريقية بالمسابقة".
وأضافت: "كان بونو الفائز بجدارة في العام الماضي، ونتطلع إلى رؤية المتنافسين الذين جذبوا انتباه الصحفيين والمشجعين لتحدي إينياكي ويليامز لجائزة أفضل لاعب إفريقي في نهاية الموسم، كما نتطلع إلى مكافأة مشجعي كرة القدم الأفارقة برحلة لتجربة لاليجا بشكل مباشر وتحفيزهم على المشاركة في التصويت على هذه المسابقة بأعداد كبيرة".
القائمة الكاملة لأفارقة الدوري الإسباني:
- الغاني جوزيف أيدو (سيلتا فيجو)
- الغاني إنياكي ويليامز (أتليتك بلباو)
- التوجولي دجيني داكونام (خيتافي)
- السنغالي نيكولاس جاكسون (فياريال)
- السنغالي باتي سيس (رايو فايكانو)
- المالي البلال توريه (ألميريا)
- النيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال)
- المغربي جواد الياميق (بلد الوليد)
- الغيني إلايش موريبا (فالنسيا)
- المغربي عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا)
- السنغالي أمات ندياي (مايوركا)
- المغربي منير الحدادي (خيتافي)
- المغرب أنور محمد تهامي (بلد الوليد)
- الغاني عبد المؤمن (رايو فايكانو)
- الزيمبابوي تينو كاديويري (مايوركا)
- السنغالي بابي شيخ ديوب (إلتشي)
- السنغالي بابي جاي (إشبيلية)
- المغربي عمر الهلالي (إسبانيول)
- الكونغولي تيو بونجوندا (قادش)
- المغربي نبيل تويزي (إسبانيول)
- الموزمبيقي رينيلدو ماندافا (أتليتكو مدريد)
- المغربي ياسين بونو (إشبيلية)
- الغيني مختار دياكاباي (فالنسيا)
- جيوفري كوندوجبيا من إفريقيا الوسطى (فالنسيا)
- السنغالي يوسف سابالي (ريال بيتيس)
- الغاني إدريسو بابا (مايوركا)
- هوبولانج مينديش من غينيا بيساو (ألميريا)
- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية)
- النيجيري عمر صادق (ريال سوسيداد)
- الجزائري عيسى ماندي (فياريال)
- الإيفواري بول أوكوكو (ريال بيتيس)
- الإيفواري فرانك كيسيه (برشلونة)
- السنغالي مومو مباي (قادش)
- المالي إبراهيما كيبي (جيرونا)
- المالي يوبا ديارا (قادش)
- الكاميروني مارتن هونجلا (بلد الوليد)
- المالي مادي ديارا (قادش)
- المغربي سليم أملاح (بلد الوليد)
- السنغالي مامادو مباكي (فياريال)