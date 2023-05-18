شكوك حول لحاق نجم دورتموند بلقاء أوجسبورج الهام

تحوم الشكوك حول قدرة جود بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند على المشاركة في المباراة الهامة ضد أوجسبورج.

دورتموند يصارع بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني في منافسة تشتعل مع وصول الموسم للجولات الأخيرة.

أفادت جريدة بيلد أن بيلينجهام لم يشارك في تدريب الفريق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب الإصابة.

ورجح تقرير بيلد أن تكون الإصابة في ركبته بعد أن تلقى ضربة في الدقائق الأخيرة من مباراة دورتموند ضد بروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي.

في حالة غياب بيلينجهام عن لقاء أوجسبورج، قد تكون مباراة ماينز هي الأخيرة له مع الفريق في ظل تزايد تقارير رحيله إلى فريق آخر الصيف المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لعب برباط ضاغط على ركبته في معظم مباريات الموسم.

وشارك الدولي الإنجليزي في 42 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، فقد غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري بسبب الإيقاف.

وسجل جود 14 هدفا وصنع 7 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

والصراع على أشده في البطولة الألمانية في ظل تصدر بايرن لجدول المسابقة بفارق نقطة عن دورتموند.

جولتان متبقيتان ستشهد منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، بايرن (89 هدفا)، دورتموند (78 هدفا).

يخوض بايرن حامل لقب الدوري مباراة على ملعبه استاد أليانز أرينا، مقابل واحدة خارج ملعبه.

وتأتي مباريات بايرن على النحو التالي:-

الجولة 33: لايبزيج على ملعب أليانز أرينا

الجولة 34: كولن خارج ملعب أليانز أرينا

بينما دورتموند أمامه مباراتين، بينهما واحدة على ملعبه سيحنال إدونا بارك، وواحدة خارجه.

وتأتي مباريات دورتموند المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 33: أوجسبورج خارج ملعب سيحنال إدونا بارك

الجولة 34: ماينز على ملعب سيحنال إدونا بارك

وينتهي موسم الدوري الألماني 2022-2023 يوم 27 مايو.

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