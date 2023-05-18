كرة طائرة – سيدات الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا

حسم فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة مقعده في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية والمقامة في تونس.

وتغلب الزمالك على الكحول الإثيوبي بثلاثة أشواط دون مقابل في ثمن نهائي البطولة.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-16 قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-9.

وتأهل الزمالك لربع النهائي بعد فوزه في الشوط الثالث بنتيجة 25-6.

وينتظر الزمالك نتائج ثمن النهائي لحسم منافسه في ربع نهائي المسابقة.

وكان فريق الزمالك قد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز من قبل على كل من الجمارك النيجيري والجيش الوطني الرواندي وليتو الكاميروني.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

يذكر أن فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة يشارك للمرة الأولى في تاريخه ببطولة إفريقيا للأندية.