اسكواش - بعد نجاح 10 سنوات.. الجونة تستضيف نسخة جديدة بمشاركة 96 لاعبا

الخميس، 18 مايو 2023 - 15:23

كتب : FilGoal

بطولة الجونة للاسكواش

تستضيف الجونة منافسات بطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش في نسختها الحادية عشر.

وتقام منافسات بطولة الجونة الدولية للاسكواش خلال الفترة من 26 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل.

وتعتبر بطولة الجونة من فئة بلاتينوم أي إحدى البطولات الثمانية الكبرى خلال الموسم.

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ويشارك 96 لاعبا ولاعبة في منافسات النسخة المقبلة من بطولة الجونة من 21 دولة مختلفة.

وشهدت النسخة الماضية تتويج كل من مصطفى عسل لاعب الأهلي وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب البطولة.

واستضافت الجونة خلال العشر سنوات الماضية 712 لاعبا من 31 دولة.

وتُعقد البطولة بتنظيم مدينة الجونة و شركة ievents، بدعم الراعي الرسمي البنك التجاري الدولي مصر CIB.

كما تأتي البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار وكذلك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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