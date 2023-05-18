كرة طائرة - الزمالك إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

الخميس، 18 مايو 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة

حسم فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة مقعده في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والمقامة في تونس.

وتغلب الزمالك على جرين بافالوز الزامبي بثلاثة أشواط دون مقابل في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-12 قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-20.

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وتأهل الزمالك لنصف النهائي بعد فوزه في الشوط الثالث بنتيجة 25-16.

وينتظر الزمالك نتائج ربع النهائي المقرر إقامته اليوم الخميس لحسم منافسه في المربع الذهبي.

ويسعى الزمالك لحصد لقبه السادس من بطولة إفريقيا للأندية والتي تغيب عن القلعة البيضاء منذ 2012.

وكانت آخر مرة حصد فيها الزمالك اللقب قد أقيمت في تونس وفاز وقتها على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما آخر مشاركة للزمالك في البطولة الإفريقية تعود إلى عام 2021 وحقق خلالها الميدالية الفضية.

كرة طائرة الزمالك بطولة أفريقيا
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