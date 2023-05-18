إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين

أعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الفرنسي إيقاف المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان لمباراتين.

حكيمي طرد من مباراة فريقه أمام أجاكسيو بعدما تشاجر مع توماس مانجاني لاعب المنافس.

وعوقب مانجاني بالإيقاف لمباراتين أيضا.

وبذلك سيغيب حكيمي على المباراتين المقبلتين للفريق ضد أوكسير وستراسبورج.

على أن يعود في مباراة الجولة الأخيرة للموسم ضد كليرمون.

الدولي المغربي كان قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة لوريان ضمن الجولة 33 ليغيب عن لقاء تروا في الجولة 34.

لكنه طرد مرة أخرى في المباراة التي عاد فيها للملاعب، وهي مباراة أجاكسيو ضمن الجولة 35.

إلى ذلك، يفكر باريس سان جيرمان في بيع أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب تقارير فرنسية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها قبل أيام أن المستويات التي يقدمها حكيمي منذ انضمامه للفريق لم تكن جيدة عكس الـ6 أشهر التي سبقت كأس العالم 2022.

وأوضح التقرير أنه بعد نهاية كاس العالم لم يستطع حكيمي تقديم أفضل مستوياته ما جعله الخيار الثاني في مركزه.

هذا بالإضافة لطرده ضد لوريان قبل أسبوعين تسبب في انزعاج مسؤولي سان جيرمان وأثار العديد من الانتقادات الداخلية للاعب.

وأوضحت "ليكيب" أن سان جيرمان لطالما يدعم حكيمي ولكن الأمر يمكن تفسيره بسبب قربه من كيليان مبابي نجم الفريق.

لكن هذا القرب يعتقد بعض من مسؤولي سان جيرمان أن له آثار ضارة على اللاعب الفرنسي.

وأكد التقرير أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي لا يرغب في إجراء تغييرات في مركز الظهير الأيمن لكن حال تلقي أي عرض كبير في الصيف فإن النادي لن يرفضه بسهولة.

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