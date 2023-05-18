موندو ديبورتيفو: برشلونة ينتظر خطوة كيميتش للتفاوض مع بايرن

الخميس، 18 مايو 2023 - 13:49

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ ضد إنتر

ينتظر نادي برشلونة خطوة من جوشوا كيميتش قبل بدء التفاوض مع بايرن ميونيخ لضمه.

ويرتبط كيميتش بعقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع جوشوا كيميتش وينتظر قيام اللاعب بخطوة مع بايرن وطلب الخروج قبل بدء التفاوض مع العملاق البافاري.

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وأوضحت التقارير أن إدارة البلوجرانا ترى أن الصفقة لن تتخطى 60 مليون يورو وهو ما يمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد الذي طلب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة ضمه.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة برشلونة ترى في كيميتش الخيار الأمثل لتدعيم صفوف الفريق وأن انتقاله ممكن على الرغم من تمسك بايرن بخدماته.

وكشفت أن وصول كيميتش إلى فريق تشافي هيرنانديز هو احتمال حقيقي للغاية ومن الممكن حدوثه في ظل رغبة اللاعب في الخروج من العملاق البافاري.

التقرير ذاته شدد على أن بايرن ميونيخ لن يكون سهلا في التفاوض على غرار ما حدث في صفقة روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي.

لكن بطل ألمانيا قد يوافق على رحيل كيميتش في حال الحصول على خدمات أنسو فاتي لتدعيم خط هجومه وفقا للصحيفة الإسبانية.

كيميتش سبق له اللعب في صفوف لايبزج وشتوتجارت قبل الانتظام في صفوف بايرن منذ صيف 2015.

صاحب الـ28 عاما خاض 345 مباراة بقميص بايرن وسجل 40 هدفا وصنع 94 ىخرين بجميع المسابقات.

وحصل كيميتش على لقب الدوري الألماني 7 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية.

برشلونة بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش
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