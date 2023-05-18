زكريا بو خلال ينفي مزاعم راديو مونت كارلو

رد المغربي زكريا بو خلال لاعب تولوز على الاتهامات التي زعمتها شبكة راديو مونت كارلو حول دخوله في جدال مع لورانس أريباج نائبة عمدة تولوز قبل أيام، والتي أدت إلى إيقافه مؤقتا من قبل ناديه.

وأعلن نادي تولوز معاقبة لاعبه المغربي زكريا بو خلال بالتدرب منفردا بعيدا عن المجموعة حتى إشعار آخر (التفاصيل).

وقال بو خلال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الخميس: "بعد الاتهامات التي نشرتها شبكة راديو مونت كارلو يوم الاثنين 15 مايو أتيحت لي الفرصة للقاء لورانس أريباج نائبة عمدة تولوز".

وأضاف "خلال هذا الاجتماع اتفق كلانا على أن ما حدث خلال احتفالاتنا بتحقيق لقب كأس فرنسا في مجلس بلدية تولوز لا يتوافق مع تقرير راديو مونت كارلو".

وأتم الدولي المغربي "نود أن نضع حدا لهذا الجدل الذي أثر علينا كثيرا، وكذلك أثر على عائلاتنا".

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قبل 3 أيام، أشار نادي تولوز إلى أن عقوبة بو خلال تأتي بسبب الاتهامات التي نشرها راديو مونت كارلو بالتحدث بطريقة سيئة إلى سياسية فرنسا في احتفالات التتويج بكأس فرنسا.

وكان تولوز قد توج بكأس فرنسا بعد الفوز على نانت بخمسة أهداف مقابل هدف وسجل بو خلال أحد أهداف فريقه.

وفقا لمونت كارلو فإن نائبة العمدة طلبت من اللاعب التحلي بالهدوء خلال الاحتفالات إلى أنه رد عليها قائلا: "من المكان الذي أتيت منه، السيدات لا يتحدثن إلى الرجال بهذه الطريقة".

وشدد نادي تولوز على أن اللاعب سيخضع إلى تحقيق داخلي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وكان بو خلال قد رفض المشاركة مع تولوز في مواجهة نانت بسبب رفضه لارتداء قميص يدعم المثليين.

وأشار تولوز في بيانه إلى أن النادي يحترم اختيارات اللاعبين ولكنه قرر استبعادهم من المباراة.

وأشار تولوز في بيانه إلى أن النادي يحترم اختيارات اللاعبين ولكنه قرر استبعادهم من المباراة.

وكتب بو خلال عبر حسابه على تويتر: "لقد اتخذت القرار بعدم المشاركة في مباراة اليوم، أولا وقبل كل شيء أرغب في التأكيد على أنني أحمل أقصى قدر من الاحترام لكل فرد بغض النظر عن تفضيلاتهم الشخصية أو الجنس أو الدين أو الخلفية وهذا مبدأ لا يمكن التعبير عنه بما فيه الكفاية".

وأضاف "الاحترام هو قيمة احتفظ بها تجاه الآخرين وتجاه معتقداتي الشخصية وبالتالي لا أعتقد أنني الشخص المناسب للمشاركة في هذه الحملة وأتمنى بصدق أن يتم احترام قراري كما نرغب جميعا في أن نتعامل باحترام".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن اللاعبين الذين رفضوا ارتداء قميص دعم المثلية هم المغربي زكريا بو خلال والفرنسي موسى ديارا والبوسني سعيد هاموليتش، بالإضافة إلى الجزائري فارس شايبي ولوجان كوستا من كاب فيردي.

وكان مصطفى محمد لاعب نانت قد رفض أيضا المشاركة في المباراة لنفس السبب قبل أن يعلن نادي نانت معاقبته ماديا.

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