دوري NBA - ميامي يقهر بوسطن في ملعبه ببداية سلسلة نهائي الشرق

نجح ميامي هيت في إسقاط مضيفه بوسطن سلتيكس في المباراة الاولى لسلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين NBA.

وانتصر هيت على مضيفه بوسطن سلتيكس بنتيجة 123-116 ليتقدم في السلسلة 1-0.

وتألق جيمي باتلر نجم ميامي هيت في قيادة فريقه للفوز إذ سجل 35 نقطة مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

كما أحرز بام أديبايو 20 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

Jimmy Butler leads the #8 seed @MiamiHEAT to a road win in Game 1 of the ECF! 35 PTS 7 AST 6 STL (Playoff career high) 📅 Game 2: Friday, 8:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/GXX7eHrOxy — NBA (@NBA) May 18, 2023

على الجانب الآخر، سجل جيسون تيتوم نجم بوسطن سلتكس 30 نقطة و7 متابعات.

فيما سجل جايلن براون 22 نقطة، ومالكولم بروجدون 19 نقطة.

وتقام المواجهة الثانية يوم الجمعة في بوسطن، قبل أن تقام المباراة الثالثة في ميامي الأسبوع القادم.

يذكر أن بوسطن سلتيكس هزم ميامي هيت في نهائي القسم الشرقي الموسم الماضي، لكنه خسر نهائي البطولة أمام جولدن ستايت واريرز.