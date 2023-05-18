كرة يد - إنجاز غائب منذ 30 عاما.. سيدات الأهلي تحققن برونزية كأس الكؤوس

الخميس، 18 مايو 2023 - 13:21

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - كرة يد

حققت سيدات الأهلي لكرة اليد إنجازا غائبا منذ 30 عاما وبالتحديد نسخة 1993، بتحقيق الميدالية البرونزية لمنافسات كأس الكؤوس.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 29-16 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق تام لفريق سيدات الأهلي بنتيجة 16-8.

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وكان الأهلي قد حقق ميدالية وحيدة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الكؤوس وكانت البرونزية في نسخة 1993.

وحصد فريق سيدات الأهلي المركز السابع في مشاركته الأخيرة بكأس الكؤوس وكان ذلك في نسخة 2018.

ويبقى أبرز إنجازات فريق سيدات الأهلي لكرة اليد هو تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وكان ذلك في نسخة 1979.

وتهيمن فرق أنجولا على منافسات إفريقيا لأندية السيدات خلال السنوات الأخيرة.

ويقام نهائي منافسات كأس الكؤوس بين فريقي بترو دي لواندا وبريميرو دي أجوستو.

ونجح فريق سيدات الأهلي في التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر هذا الموسم.

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