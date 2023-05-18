الكشف عن العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026

الخميس، 18 مايو 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن علامة كأس العالم 2026 التجارية الرسمية يوم الخميس.

وتم كشف النقاب عن العلامة التجارية الرسمية في حدث الإطلاق بلوس أنجلوس.

وشهد الحفل عدة عروض خاصة من ضيوف مميزين.

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وتقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

في مارس الماضي، أعلن فيفا رسميا اعتماد النظام الجديد لإقامة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

وأوضح بيان فيفا الرسمي أن نظام كأس العالم سيقام كالتالي:

مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

يتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق.

يتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

وأكد فيفا أن ذلك النظام أفضل من إقامة البطولة بـ16 مجموعة تضم كل منها 3 منتخبات لضمان عدم حدوث تواطؤ، مع ضمان لعب كل منتخب 3 مباريات على الأقل مع توفير وقت راحة متوازن بين الفرق المتنافسة.

كما حدد فيفا موعد نهائي النسخة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق الـ19 من شهر يوليو 2026.

وكان من المفترض أن تستضيف أمريكا 60 منتخبا وكندا والمكسيك 10 مباريات لكل منهما، لكن مع زيادة عدد المباريات لـ 106 فستتغير خريطة استضافة المباريات.

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

وسبق أن أعلن فيفا استضافة 16 مدينة مختلفة بين الدول الـ 3 نهائيات كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وبذلك أصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب نسخة 2022 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

فيفا كأس العالم 2026 مونديال 2026
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