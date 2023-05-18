ماركا: كورتوا لعب أمام مانشستر سيتي مصابا

الخميس، 18 مايو 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

خاض تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي وهو يعاني من الإصابة.

وفاز مانشستر سيتي مساء الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كورتوا لعب مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي وهو يعاني من الإصابة بتمزق في عضلة ثلاثية الرؤوس بالذراع تعرض لها في مواجهة خيتافي.

وأوضحت التقارير أن لويس لوبيز مدرب حراس مرمى ريال مدريد ذهب إلى كورتوا بين شوطي مباراة مانشستر سيتي ليسأل عن حالته، لكن الحارس البلجيكي أصر على استكمال المباراة رغم معاناته من الإصابة.

وأشارت التقارير إلى أن خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا سيمنح كورتوا فرصة جيدة للحصول على قسط من الراحة واستعادة عافيته.

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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