كالتشيو ميركاتو: ثلاثي تركي يتنافس لضم أوريجي
الخميس، 18 مايو 2023 - 11:14
كتب : FilGoal
بات ديفوك أوريجي مهاجم ميلان قريبا من الدوري التركي مع نية ناديه الإيطالي في بيعه هذا الصيف.
ديفوك أوريجي
النادي : ميلان
وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن اهتمام أندية بشيكتاش وفناربخشة وألانيا سبور لضم اللاعب.
وانضم أوريجي إلى ميلان قبل الموسم الجاري في صفقة انتقال حر ولكن لم يصل للياقته البدنية المطلوبة بسبب الإصابة.
ويرتبط أوريجي - 28 عاما - بتعاقد مع ميلان حتى صيف 2026.
وأشار التقرير إلى أن الثلاثي التركي سيتنافس هذا الصيف من أجل ضم المهاجم البلجيكي.
ولم يحسم أوريجي وجهته المقبلة لكن وفقا للتقرير سيفاضل بين العروض التركية.
ونجح أوريجي في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد فقط خلال 35 مباراة خاضهم مع ميلان هذا الموسم.
وسبق وحقق المهاجم البلجيكي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي مع ليفربول.
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