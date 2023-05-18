بيرناردو سيلفا: قدمنا مباراة خرافية أمام ريال مدريد

يرى بيرناردو سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي أن فريقه قدم مباراة خرافية أمام ريال مدريد.

وفاز مانشستر سيتي مساء الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وقال سيلفا عبر موقع الاتحاد الأوروبي: "حققنا فوزا مستحقا وقدمنا مباراة خرافية أمام ريال مدريد. لم نترك لهم المساحات وسجلنا هدفين في الشوط الأول وكنا نريد التسجيل أكثر".

وأضاف "علينا أن ننهي الموسم الآن، الفوز بالدوري الانجليزي والمحاولة ضد مانشستر يونايتد في نهائي الكأس ثم انتر ميلان في نهائي الأبطال. بعد هذا سنرى ماذا سيحدث".

وشدد "من الصعب القول بأنها أفضل تشكيلة لمانشستر سيتي في التاريخ، علينا الفوز بدوري الأبطال من أجل أن نقول ذلك".

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.