كورتوا: من الصعب تقبل هزيمة مانشستر سيتي

شدد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على صعوبة تقبل هزيمة فريقه الثقيلة أمام مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي مساء الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وقال كورتوا عبر موقع الاتحاد الأوروبي: "من الصعب تقبل الهزيمة، كان من الممكن أن تكون نتيجة أقل أو أكثر ولكن نشعر بخيبة آمل."

وشدد "نحن نعلم بصعوبة اللعب هنا، لقد أضاعوا بعض الفرص وكنا نعلم حجم الضغط ينتظرنا هنا".

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.