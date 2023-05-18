مواعيد مباريات الخميس 18 مايو 2023.. الزمالك في الدوري ونهائي كأس كؤوس اليد

الخميس، 18 مايو 2023 - 10:35

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة يد

يشهد اليوم الخميس الموافق 18 من شهر مايو 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

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يستضيف الزمالك فريق أسوان ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

كرة يد

تستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة نهائي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويقام النهائي بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة الأهلي.

بينما في الثامنة إلا ربع مساء يحل فيزبريم المجري الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري يحيى الدرع ضيفا على كيلسي البولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فيزبريم للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

الدوري الإنجليزي

يستضيف نيوكاسل فريق برايتون في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من المسابقة.

ويقام اللقاء في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

الدوري الأوروبي

يحل يوفنتوس ضيفا على إشبيلية في تمام العاشرة مساء في إياب نصف نهائي المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كما يحل روما ضيفا على باير ليفركوزن في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

الدوري المصري كرة يد الأهلي الزمالك
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مواعيد مباريات الخميس 18 مايو 2023.. الزمالك في الدوري ونهائي كأس كؤوس اليد ساعة | الدوري المصري
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